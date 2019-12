La statue de Zlatan Ibrahimovic à nouveau vandalisée

Zlatan est accusé de trahison par les supporters de Malmö, là où Ibrahimovic a fait ses débuts. En novembre, ils avaient déjà tagué la statue située proche du stade.

A présent, le nez de la star suédoise a disparu pendant la nuit de dimanche à lundi, annonce la BBC. Ibrahimovic avait fait ses débuts professionnels il y a 20 ans d'ici. A l'époque, le buteur n'avait que 18 ans.

The statue of Zlatan Ibrahimovic outside Malmo's stadium has been vandalised again.



This time the nose has been cut off.



