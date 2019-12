Charleroi sans son capitaine : "Les repères vont être faciles"

Les Zèbres terminent l'année face aux Côtiers, en espérant être seuls sur le podium.

Comme prévu, cette dernière joute se jouera sans l'important Dorian Dessoleil, suspendu. Steeven Willems devrait donc être aligné avec Diagne, voire Zajkov. Cela ne cause pas de souci au Français. "Ça fait déjà un moment qu'on évolue ensemble aux entraînements. On a déjà eu l'occasion de jouer ensemble, que ce soit lors de matches amicaux en préparation ou même durant le début de saison. Les repères vont être faciles à prendre et ça devrait bien se passer", assure-t-il sur le site du club.

La clé sera certainement offensive pour la bande à Belhocine. Ils s'attendent à avoir la possession, ce qui ne fait pas forcément leurs affaires. "Le match aller à Ostende n'avait pas été simple, c'est une équipe solide défensivement et qui ne cherche pas forcément à développer le football. On s'attend donc surtout à avoir le ballon. Le jeu sera sans doute fermé mais ce sera à nous de trouver les ingrédients pour ouvrir la boite et bien commencer le match", note Willems.

La sélection : Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Núrio, Willems, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Bruno, Gholizadeh, Nkuba, Morioka, Tsadjout, Rezaei, Nicholson, Saglik, Marinos, Diagne, Fall, Zajkov.