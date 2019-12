Une belle victoire, mais tout de même un point négatif pour Malines à Mouscron

Tout n'était pas parfait, mais Malines a fait l'une des bonnes affaires de la dernière journée de championnat de l'année en allant s'imposer à Mouscron.

"Les trois points font du bien, mais c'est surtout la manière qui fait plaisir", insiste le premier buteur du jour, Joachim Van Damme. "Nous avons montré de très bonnes choses et un football dominant en seconde période", ajoute-t-il. "Dès qu'on parvient à se trouver, notre football fonctionne vraiment bien", insiste pour sa part Rob Schoofs.

On se met nous-mêmes en difficulté.

Mais, si les Malinois sont satisfaits, ils savent aussi que tout n'était pas parfait. "On aurait pu tuer le match plus tôt", confirme Rob Schoofs. Un avis partagé par Wouter Vrancken. "Après 70 minutes, le match aurait dû être plié", insiste-t-il.

"On aurait certainement pu marquer quatre fois. On se met nous-mêmes en difficulté et ce n'était certainement pas nécessaire." Mais le Kavé, promu et vainqueur de la Coupe, finit l'année dans le top 6 et Wouter Vrancken et ses joueurs peuvent être satisfaits de leur première partie de saison.