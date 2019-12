Jelle Vossen aurait mérité une meilleure fin au Club de Bruges

Le buteur traîne son spleen en Venise du Nord et devrait changer d'air durant ce mercato hivernal.

Jelle Vossen n'a disputé que deux rencontres cette saison avec le Club de Bruges. Trop peu au goût du joueur âgé de 30 ans dont le contrat se termine en fin de saison. L'attaquant estime qu'il peut encore offrir de nombreux services en Jupiler Pro League, et on ne peut pas lui donner tort.

Le natif de Bilzen avait rejoint les Blauw en Zwart en 2015 en provenance de Burnley pour un peu plus de trois millions d'euros. Le buteur s'imposera rapidement chez les Gazelles et deviendra vite l'un des chouchous du public. Sa volonté, sa hargne et sa combativité représentent les valeurs chères au Club. Une formation avec laquelle il a planté 48 buts et distillé 15 passes décisives en 141 rencontres et remporté deux titres de champion de Belgique. Titulaire indiscutable sous Michel Preud'homme, le buteur sera ensuite moins utilisé par Ivan Leko avant d'être victime d'une lourde blessure au genou la saison dernière qui le tiendra éloigné des terrains pendant près de cinq mois.

Mais depuis que Philippe Clement a pris les rênes du Club de Bruges, Vossen est quasi ignoré. Même quand Okereke était dans le creux et Diagne mis au ban, le Limbourgeois était boudé malgré son efficacité reconnue devant les buts. Annoncé dans le viseur du Cercle de Bruges, Vossen a largement le niveau pour jouer dans un club du haut de classement et non la lanterne rouge. En s'en séparant, le Club perdra à coup sûr un élément expérimenté et important au sein de son vestiaire. Un joueur doté d'une très bonne mentalité et toujours présent quand on fait appel à lui. Il l'avait d'ailleurs prouvé évidemment lors du titre en 2016 mais aussi durant celui de 2018. Vossen aurait mérité une toute autre fin en Venise du Nord...