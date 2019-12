Monterrey sacré champion au Mexique face à l'America d'Ochoa

Le club de D1 mexicaine a remporté son premier titre depuis 2010.

Vainqueur lors du match aller (2-1), Monterrey s'est imposé aux tirs au but lors du retour face à l'America de Guillermo Ochoa. Alors mené 2-0, Monterrey a trouvé le chemin des filets en fin de rencontre afin d'emmener les débats en prolongation et ensuite aux tirs au but.

Nicolas Castillo et Guido Rodriguez ont raté leur transformation pour l'America, permettant ainsi à Monterrey de remporter le Tournoi Apertura de la Liga MX. Il s'agit du premier titre national du club depuis 2010, le cinquième de son histoire.

Le club mexicain remporte son deuxième titre de l'année après la Ligue des champions CONCACAF en mai.