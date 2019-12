Officiel : Ostende tient son nouveau coach !

Après le départ soudain de Kare Ingebrigten, les Côtiers étaient à la recherche d'un nouveau coach. C'est chose faite lors de ce dernier jour de l'année civile.

Ostende souhaitait avoir son nouvel entraîneur avant le stage hivernal, c'est fait. Dennis Van Wijk fait son retour sur la Côte. Le Néerlandais belge est motivé pour relever ce défi et devient le coach d'ostende pour la troisième fois (1996-1998 et 2007 auparavant).

Dennis Van Wijk n'est plus à présenter en Belgique. L'ancien joueur du Club de Bruges et de l'Ajax a entraîné de nombreux clubs comme Saint-Trond, l'Antwerp, MOns, Charleroi, le Beerschot, Malines, le Cercle entre autres. Il est considéré comme le spécialiste de la montée en D1A avec d'ailleurs six promotions à la clé. C'est d'ailleurs lui qui avait permis à Ostende de rejoindre l'élite lors de la saison 1997-1998.

"À l'époque, le KV Ostende m'a permis de me faire un nom en tant que coach", a déclaré Dennis Van Wijk sur le site officiel du club. "Nous n'avions pas de gros budget là-bas, mais nous avons quand même réussi à rejoindre la première division. Cela reste encore l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière", a-t-il poursuivi.

"Mon dernier poste d'entraîneur date de l'année dernière au KV Malines, mais j'ai continué de suivre de près le football belge", poursuit Dennis Van Wijk. "J'ai vu le KVO à l'oeuvre dans divers matchs et le club a certainement de la qualité mais ne le démontre pas assez régulièrement. Ostende a très bien joué contre Anderlecht et La Gantoise et a ensuite moins bien performé contre les plus petits clubs. Nous devons nous débarrasser de cette irrégularité. Je vais commencer lundi et à partir de mercredi la semaine prochaine, nous travaillerons dur pendant une semaine pendant notre stage d'hiver en Espagne. Nous devrons immédiatement nous imposer contre Waasland Beveren lors de la reprise", a conclu le nouveau coach des Côtiers.