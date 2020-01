🎥 Un attaquant de League Two fait sensation en FA Cup: il avait critiqué John Stones, il se l'est payé sur le terrain

C'est l'histoire des 32es de finale de la FA Cup: Tom Pope, attaquant de Port Vale FC, s'est offert son heure de gloire, samedi soir, sur la pelouse de Manchester City.

Et ce n'est pas parce qu'il est venu à bout de l'ogre Citizen: Port Vale FC, pensionnaire de League Two (le quatrième étage du football anglais) est logiquement tombé sur la pelouse de Manchester City (4-1). Mais Tom Pope a profité de l'occasion pour inscrire un but qui n'est pas passé inaperçu.

EGALISATION DE TOM POPE POUR PORT VALE !!! #FACup pic.twitter.com/fqH1I2kG8y — Feuille de Match VOD (@FeuilledeMatch4) January 4, 2020

Il y a un peu plus de six mois, l'attaquant anglais s'était gentiment payé John Stones sur Twitter, après une défaite amicale de l'Angleterre contre les Pays-Bas: "Je viens de voir le résumé du match de l'Angleterre. Je sais que je ne suis qu'un joueur de League Two et je sais qu'il joue pour l'Angleterre, je sais qu'il gagne 150.000 livres par semaine, je sais qu'il est un million de fois meilleur que moi, mais j'aimerais jouer contre John Stones chaque semaine. J'atteindrais les 40 buts par saison", commentait-il à l'époque.

Six mois plus tard, le hasard du tirage au sort a voulu que les deux hommes se retrouvent en FA Cup. Et Tom Pope en a profité... pour devancer John Stones au duel pour aller inscrire un but qu'il n'oubliera probablement jamais et qui en fait la star des 32es de finale de la FA Cup 2019-2020.