Quelques minutes de jeu pour Meunier, le PSG s'éclate en Coupe de France

Sans Neymar et Mbappé, laissés au repos par Thomas Tuchel, le PSG n'a pas tremblé contre les amateurs de Linas-Monthery.

Pas d'exploit pour Linas-Montlhery, en Coupe de France. Les amateurs ont résisté une bonne demi-heure au leader du championnat de France avant de craquer. C'est Adil Amouchiche qui a fait sauter le verrou et les attaquants parisiens se sont ensuite régalés, même si un penalty, manqué par les visités à la 40e aurait pu faire douter les hommes de Tuchel.

Un doublé pour Edinson Cavani, un autre pour Pablo Sarrabia et un but pour Eric Choupo-Moting et le PSG valide tranquillement sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France (0-6). Une qualification à laquelle a participé Thomas Meunier, monté au jeu à un quart d'heure du coupe de sifflet final.