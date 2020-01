🎥 Ses débuts, son niveau, le Standard: les confidences de la révélation rouche de la saison

On ne l'attendait pas spécialement avant le coup d'envoi de la saison, au Cercle de Bruges, fin juillet, il a su convaincre Michel Preud'homme, avant de devenir l'un des chouchous du public de Sclessin: Arnaud Bodart a réussi ses premiers mois en tant que gardien titulaire!

Lui non plus ne s'attendait d'ailleurs pas à débuter la saison dans la peau du numéro 1: "Au fil de la préparation et des matchs amicaux, je me disais que c'était possible, mais je ne me suis jamais fait de film et j'ai attendu la dernière théorie d'avant-match pour me dire que c'était bon", confie-t-il à Standard TV depuis Marbella, où le Standard a débuté son stage le week-end dernier.

Je n'ai qu'une envie: progresser!

Le jeune gardien liégeois est d'ailleurs plutôt satisfait de ses performances depuis le début de la saison. "Ça pouvait être pire et ça s'est relativement bien passé, mais je n'ai qu'une envie, c'est de progresser et, au fil des matchs, essayer d'aider l'équipe encore un peu plus."

Arnaud Bodart est également satisfait de la première partie de saison livrée par le Standard, malgré une nette baisse de régime en fin d'année. "On avait très bien commencé, mais les dernières semaines avant la trêve, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Europe, ni en Coupe de Belgique... Ça n'a pas voulu tourner pour nous, mais en foot c'est comme ça."