Amical : le Belge Cyriel Dessers s'offre un doublé face à un grand de Bundesliga !

Cyriel Dessers est en feu avec Heracles : l'attaquant belge affrontait le Borussia Mönchengladbach, deuxième au classement en Bundesliga, et a inscrit un doublé.

C'est la journée des Belges aujourd'hui face à la Bundesliga : après la victoire du Sporting Charleroi face à Cologne (et alors que Malines mène face au même Cologne en écrivant ces lignes), c'est à Cyriel Dessers (25 ans) de briller contre le Borussia Mönchengladbach. Le second de BuLi s'est en effet incliné (1-3) face au 9e d'Eredivisie et notre compatriote, meilleur buteur des Pays-Bas (12 buts) avec Heracles Almelo, s'est offert un doublé.

Breel Embolo avait ouvert le score pour les Fohlen, mais Dessers avait remis Heracles devant à la pause. Un troisième but a été signé Jeremy Cijntje au retour des vestiaires (49e).