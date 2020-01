🎥 Le jeune Charles De Ketelaere se présente depuis le stage brugeois au Qatar

Le public brugeois a fait connaissance avec Charles De Ketelaere cette saison. Le jeune meneur de jeu s'est pr√™t√© au jeu du journal de bord vid√©o depuis Doha, o√Ļ le FC Bruges est en stage.

Charles De Ketelaere (18 ans) a fait ses débuts au sein du noyau A avec le FC Bruges cette saison mais reste fort méconnu, le jeune médian étant plutôt discret. "J'essaie de rester calme et de ne pas trop en faire, de m'intégrer. J'écoute les conseils qu'on me donne", explique-t-il dans une vidéo mêlant interviews face caméra et journal de bord réalisé au stage hivernal du Club à Doha.

"J'ai la chance d'être né, de vivre à Bruges et d'y jouer depuis que je suis tout petit. J'ai reçu le meilleur enseignement possible et je suis très content de pouvoir évoluer en équipe A désormais", continue De Ketelaere. "Ma famille reste calme avec ça, j'ai toujours joué à Bruges et maintenant me voilà en équipe A, c'est tout. Ca ne change pas grand chose au quotidien, je reste les pieds sur terre. Je m'entraîne avec des gens "célèbres", mais à part ça, je reste le même Charles qu'avant".

Un jeune joueur qui profite bien de ce stage au Qatar, sous le soleil de Doha ("même s'il fait un peu plus froid que je pensais", sourit-il dans cette vidéo). Des images qui permettent aussi de découvrir la vie du groupe ...