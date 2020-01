Tielemans dans le creux ? Son coach le défend : "Ce n'est pas un robot"

Youri Tielemans avait entamé la saison sur les chapeaux de roue mais commence à accuser le coup. Son coach Brendan Rodgers l'a cependant défendu.

Pas de but ou d'assist sur les neuf dernières rencontres de Premier League : Youri Tielemans semble peiner à retrouver sa forme du début de saison et Brendan Rodgers, coach de Leicester City, l'a bien constaté. Il faut dire que le Diable Rouge est l'un des Foxes les plus utilisés cette saison : seuls Kasper Schmeichel et Jonny Evans ont joué plus que lui.

"Youri est l'un des joueurs les plus actifs, aussi en ce qui concerne les matchs internationaux", a pointé Rodgers en conférence de presse ce week-end, dans des propos relayés par le Leicester Mercury. "Ce n'est pas un robot. Je vais devoir le laisser se reposer pour qu'il soit frais. Lui et James Maddison ont été très performants ; Maddison a peut-être plus de buts et d'assists, mais Youri est si jeune et si talentueux. On sait ce qu'il vaut quand il est au top. Il s'agit de faire en sorte qu'il puisse maintenir sa forme au mieux".