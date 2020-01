Théo Defourny : " On doit confirmer à Lommel "

Dernier de classe en Proximus League, Lokeren s'est offert un succès inespéré à Virton. Il reste à confirmer à Lommel le week-end prochain.

Gardien du temple de l’Excelsior Virton en 2014-2015, Théo Defourny était de retour au sein d’un club qui, à l’époque, lui avait permis de décrocher un transfert vers un club professionnel, l’Excelsior Mouscron en l’occurrence. C’était l’été 2015. Deux campagnes à Mouscron puis deux autres à Tubize avant de lier sa destinée au Sporting Lokeren. Davino Verhulst avait les faveurs de Glen Boeck, démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Son successeur Stijn Vreven a choisi de titulariser Théo Defourny lors du match de dimanche après-midi. « Je sentais que je pouvais recevoir ma chance. Rien n’était décidé après l’entraînement de vendredi », explique le keeper. Vu la qualité de la prestation, le choix était judicieux. « Je restais sur une longue période sans jouer. Retrouver le terrain procure du plaisir. Mon arrêt du pied sur l’essai de Couturier (33e) m’a donné confiance. Collectivement, on ne vit pas la saison que nous espérions. Nous avons très mal commencé. La spirale est négative et, désormais, on a besoin de grappiller des points. »

Ravir la totalité de l’enjeu dans l’antre même des Luxembourgeois était un sacré défi. Contrat rempli. « Le stage hivernal a fait beaucoup de bien. Nous avons très, très bien et beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. » Mener 2-0 après une demi-heure était une aubaine. « Virton a dominé la deuxième période. On a passé trois fois le milieu de terrain. C’était compliqué mais s’imposer 2-1 constitue un super résultat. » Le retour, sur le terrain et en dehors, du patron Killian Overmeire est du pain bénit.

Avec trois points de retard sur le duo Lommel-Roulers, il n’est plus question de tergiverser. « On doit valider cette performance à Lommel. Nous sommes dans la peau du chasseur et il faut essayer de réduire au maximum l’écart. Si la situation reste délicate, elle n’est pas complètement perdue. L’objectif est d’accrocher la 6e place. »