"Je suis libre, les clubs belges peuvent m'appeler"

L'Espagnol est sans contrat et à la recherche d'un nouveau défi.

Victor Vazquez a fait les beaux jours du Club de Bruges entre 2011 et 2016. Formé par le Barça, l'Espagnol était arrivé en Belgique à 22 ans, il a disputé 173 rencontres avec les Gazelles (pour 25 buts et 50 assists) avec une Coupe de Belgique et un titre de champion à la clé.

Passé par le Mexique, la MLS et le Qatar depuis son départ de Bruges, Victor Vazquez a rompu son contrat avec l'espoir de revenir en Europe, il se cherche désormais un nouveau club. Un retour en Belgique? "Les clubs belges peuvent m'appeler, tout le monde peut m'appeler", insiste-t-il dans les colonnes du Laatste Nieuws.

En revanche, il y a certaines limites que l'Espagnol ne franchira pas. "Je n'irai jamais au Standard ou à Anderlecht. Par respect pour le Club. Comme pour le Barça, je serai toujours reconnaissant envers le Club de Bruges."