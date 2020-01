Kylian Mbappé a rendu hommage au nouveau phénomène français

La rencontre opposant le FC Nantes à l'Olympique Lyonnais en seizième de finale de la Coupe de France (3-4) a été l'occasion de voir un jeune prodige qui n'a laissé personne indifférent.

Kylian Mbappé a rendu hommage à Ryan Cherki, auteur d'un grand match avec l'OL face à Nantes. Le joueur âgé de 16 ans a été l'auteur de deux buts et de deux passes décisives lors de la victoire contre Nantes ce samedi soir.

La pépite des Gones est devenue le plus jeune joueur de l’histoire de son club à marquer deux buts dans un même match (à 16 ans et 154 jours) et s'est attiré les louanges de son entraîneur Rudi Garcia, mais aussi de plusieurs observateurs. Parmi ceux-ci un certain Kylian Mbappé qui lui a rendu hommage sur Twitter avec une phrase célèbre qu’il avait prononcée lors d’un reportage qui lui était consacré. "Faut pas trop lui parler d’âge hein".

"J'ai jamais toléré qu'on parle d'âge. Si t'es bon tu joues, si t'es pas bon tu joues pas. Si t'es bon, t'es sur le terrain et t'assumes", avait en effet confié Mbappé sur l'antenne de Canal+ en 2018.