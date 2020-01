Jürgen Klopp reste calme : "Les fans peuvent chanter s'ils veulent ..."

Liverpool, déjà champion ? Vous ne le ferez pas dire à Jürgen Klopp, même avec 16 points d'avance et un match en moins ...

Qui croit encore que Liverpool ne sera pas champion d'Angleterre ? Probablement personne, y compris Jürgen Klopp lui-même. Mais l'Allemand reste la tête froide et sait qu'il doit encore patienter un peu avant de célébrer - en public. Au contraire de ses supporters, qui chantaient "we're gonna win the league" ("on va gagner le championnat") après la victoire face à Manchester United.

"Ce serait bizarre que nos supporters ne soient pas de bonne humeur", concède Klopp dans des propos relayés par Skysports. "Ils peuvent chanter tout ce qu'ils veulent, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il faut ou ne faut pas chanter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis là pour travailler ! Bien sûr, c'est une atmosphère très positive, mais je dois rester concentré", continue-t-il. "Les fans peuvent chanter ce qu'ils veulent, mais nous ne pouvons pas encore nous joindre à eux dans cette fête. C'est la même situation pour nous, avec trois points de plus. Je vous dirai quand le ressenti sera différent ...".