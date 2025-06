"Honnêtement, je n'aime pas ça. Mais pour notre noyau, c'est bon" : les vérités de Romelu Lukaku sur les Diables Rouges

Romelu Lukaku fait partie des derniers cadres de la génération dorée. Il veut assumer son rôle de leader.

L'été dernier, Romelu Lukaku a vécu un Euro cauchemardesque avec les Diables Rouges. L'attaquant du Napoli a mis du temps à digérer cela, il a même fait l'impasse sur les deux rassemblements suivants. Mais depuis, il s'est totalement remobilisé et veut mener cette nouvelle génération vers la victoire, à l'image de ce match référence contre l'Ukraine.

"On a eu une réunion avec le coach avant le match retour contre l’Ukraine. Juste le coach et les quatre leaders. On lui a dit qu’on allait gagner ce match. On allait passer, c’était sûr. On est arrivé relâchés. On s’est regardé avec Kevin. On avait un regard de tueur. On a pris les choses en main et on a fait ce qu’on devait faire", explique Lukaku à la RTBF.

Trouver de la consistance

Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure : "Il est temps de gagner des matches et pas qu’un sur deux. Quand on se retrouvera en septembre, il est temps de faire des bons matches. Il faut se qualifier en tant que premier. Et ensuite de jouer des grands matches avant la Coupe du monde".

"On sait qu’on va y aller en tant qu’underdog. Honnêtement, je n’aime pas ça. Mais pour notre noyau, c’est bon. La suite ? Je prends une chose à la fois. D’abord la Coupe du monde. Mais l’Euro me picote un petit peu", avoue Lukaku.

Pour Big Rom, les leaders doivent servir d'exemple : "J’essaie de trouver des similarités entre ce groupe et celui de 2012. Quand on jouait tous dans des clubs de milieu de classement et qu’on voulait tous faire le pas vers les grands clubs. C’est ce qu’ils doivent viser. A l’époque, on jouait tous en Belgique, on a été dans des clubs tremplins avant de rejoindre le Top absolu. C’était notre chemin, j’espère qu’ils feront la même chose".