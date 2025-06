Transfert bouclé : Anderlecht tient sa quatrième recrue de l'été

Depuis plusieurs semaines, Anderlecht avance bien pour Nathan-Dylan Saliba. Les nouvelles quant à un accord ne datent pas d'hier, mais le dossier avait été mis un standby par la participation du joueur à la Gold Cup.

Malgré cela, l'arrivée de Saliba au Sporting a connu une dernière avancée significative. Le média TNS Soccer affirme que le deal a été entièrement bouclé, le milieu de terrain de 21 ans sera à Bruxelles à l'issue de la Gold Cup.

Sources tell @TSN_Sports Nathan Saliba's move to Anderlecht is done. A four-year deal. The 21 year-old will report to Belgium when #CanMNT's times at the Gold Cup is done @TSNSoccer