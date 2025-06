🎥 Une faille dans la règle du hors-jeu ! Comment une vidéo humoristique a changé le règlement en urgence

Si le club de Torns IF ne vous dit rien, c'est parfaitement normal : il s'agit d'un club de quatrième division suédois basé non loin de Malmö. Il vient pourtant d'être à la base d'une révision du règlement par l'International Football Association Board (IFAB), qui régit les lois du jeu.

C'est l'entraîneur Tim Nielsen qui en est à l'origine, en découvrant comment contourner le piège du hors-jeu : "Au départ, nous nous contentions de consulter le règlement de l’IFAB dans le détail. Lorsque nous sommes arrivés à la règle du hors-jeu, il est écrit que 'seul le premier point de contact avec la balle doit être pris en compte' ", commence-t-il pour So Foot.

Jusqu'à l'illumination : "L’idée m’est venue en deux secondes, comme une évidence : le porteur de balle doit la garder en équilibre sur son pied, puis lancer d’une louche un joueur qui, à ce moment, peut se trouver derrière la ligne de défense".

Torns IF have developed an ingenious method to create one-on-ones with the goalkeeper. It's based on a rule found on page 93 in the Laws of the Game stating that “The first point of contact of the ‘play’ or ‘touch’ of the ball” should be used when judging offside. Groundbreaking. pic.twitter.com/0IcCcT6DRF