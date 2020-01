La volée magique de Hans Vanaken, un passeport pour l'étranger?

Son agent confirme: le splendide but inscrit pas le Soulier d'Or contre Anderlecht n'est pas passé inaperçu à l'étranger.

"J'ai eu juste après un club allemand et un club anglais au téléphone et ils ont tous les deux commencé de la même manière: 'incroyable, quel but'. Je leur ai répondu que c'était son mauvais pied", s'amuse Evert Maeschalck dans les colonnes du Laatste Nieuws.

C'est clair et peut-être même plus qu'un Soulier d'Or: ce genre de but attise les convoitises. "Est-ce que ça aura un impact sur un prochain transfert? Je n'en sais rien", répond l'agent de Vanaken. "Mais le fait est que le monde du football a vu cette volée."