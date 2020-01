Leicester City et Tielemans renouent avec la victoire, les Belgian Spurs se relancent

Retour douloureux mais gagnant pour Hugo Lloris avec les Spurs.

Après plus de trois mois et demi d'absence, Hugo Lloris était de retour dans les buts de Tottenham. Avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld devant lui, le gardien français a contribué à la victoire des Spurs, qui n'avait plus gagné depuis près d'un mois en Premier League.

Une victoire étriquée pourr les Spurs qui avaient pourtant pris le meilleur départ grâce à Dele Alli, mais l'inévitable Teemu Pukki a égalisé en début de seconde période pour Norwich City. C'est finalement Heung-Min Son qui a offert un succès qui ramène les Spurs à la sixième place du classement (1-0).

Plus haut dans le tableau, Leicester City et Tielemans, qui restaient sur deux défaites consécutives, a retrouvé le goût de la victoire contre West Ham, grâce à des buts de Barnes, de Pereira et un doublé de Perez (4-1).