Le premier transfert hivernal de Manchester United concerne... un journaliste

Alors que Solskjaer semble toujours soutenu par la majorité des supporters, ceux-ci sont de plus en plus nombreux à désigner Ed Woodward, directeur exécutif, comme responsable de la perdition de Manchester United.

Pour inverser la tendance, Woodward ne s’est pas décidé à entendre les revendications des supporters mancuniens. Non, il a trouvé un autre remède ; engager un journaliste célèbre (Neil Ashton, ancien du Sun) pour changer l’image que les fans ont de lui. Une méthode de communication pas vraiment subtile.

En attendant, Man U vient de perdre à domicile contre Burnley. Ce qui n’était plus arrivé depuis 1962 à Old Trafford. Les Red Devils restent cinquièmes en Premier League mais se sont récemment fait remonter par Tottenham et Wolverhampton.