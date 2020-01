" Une erreur d'arbitre décide du match"

Mené 1-0 suite à un but signé Ribeiro à la 76e, le Beerschot n'est pas parvenu à égaliser. Le but de Ribeiro n'aurait pas dû être accordé. L'arbitre a laissé jouer un coup franc alors qu'il traçait une ligne avec son spray.

Menés 1-0 par Virton le 7 décembre dernier, les Beerschotmen avaient été en mesure d’égaliser. Un but inscrit à la 96e minute. L’histoire n’a pas repassé les plats au stade du Faubourg d’Arival samedi soir. L’unique but des débats inscrit par le le jeune Ribeiro (76e) reste en travers de la gorge de l’entraîneur anversois, Hernan Losada.

« Je ne comprends pas ! Si l’arbitre est occupé avec son spray à tracer la ligne. Il ne peut pas siffler et offrir l’opportunité à Virton de jouer rapidement le coup franc. C’est un truc de fou. » Petit effet, grosse conséquence puisque le ballon donné par Lecomte à Ribeiro terminera sa course dans les filets de Vanhamel, penaud. « Je n’ai jamais vu çà. J’interpelle le quatrième arbitre qui me dit : « C’est impossible, non non ce n’est pas but. Mon collègue va siffler. L’arbitre principal regarde son assistant et la quatrième arbitre et accorde le but. Dans un match très, très serré comme ce fut le cas ce soir, une telle erreur est décisive et influe l’avenir du club. Il y a beaucoup d’enjeu. L’arbitre qui a 20 ans (23 ans) a décidé de l’issue. Il ne peut pas être désigné pour une rencontre d’une telle importance. » Venu pour ravir la totalité de l’enjeu, le Beerschot repart les mains vides. « Nous voulions gagner et cela s’est vu en première période. Ce fut plus compliqué après l’heure de jeu mais tu as toujours des moments délicats. Virton était plus fort. »