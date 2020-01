Liga : Le Real s'impose par le plus petit écart à Valladolid et prend la tête du championnat

Les Merengues ont pris l'avance dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

Ce dimanche, le Real avait l'occasion de prendre seul la tête de la Liga après la défaite du Barça la veille à Valence (2-0). Les hommes de Zidane n'ont pas tremblé et ont battu Valladolid 0-1.

Malgré une certaine domination dans le jeu, les Merengues ont peiné à ouvrir la marque et ont dû attendre la 78e minute pour que Nacho Fernandez libère son équipe d'une belle tête croisée. Le score n'évoluera plus et permet à Thibaut Courtois d'assurer une nouvelle clean-sheet.

Les pensionnaires du Santiago Bernabeau sont désormais seuls leaders de la Liga avec 46 points, soit trois de plus que Barcelone.