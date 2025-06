Pour les Diables, l'un des plus grands dangers sera...une bonne connaissance de Rudi Garcia : "Pas un hasard s'ils ont partagé contre l'Italie et l'Angleterre"

Ce soir, la Belgique défie la Macédoine du Nord à Skopje. Rudi Garcia se méfie particulièrement de nos hôtes.

Alors que la Belgique entame tout juste son parcours dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, la Macédoine du Nord compte déjà quatre points au compteur, fruits d'une victoire 0-3 au Liechtenstein et d'un partage 1-1 contre le Pays de Galles.

Les Gallois n'en menaient pas large à Skopje, n'égalisant que dans le temps additionnel : "C'est une équipe de grande valeur, ils n'ont perdu aucun de leurs huit derniers matchs, ont fait match nul contre l'Italie et l'Angleterre, c'est une équipe dont on connaît la qualité. Les joueurs savent qu'il faudra être à 100% pour gagner", prévient Rudi Garcia en conférence de presse.

Attention à Elmas

Même si les Diables Rouges restent favoris de la rencontre, les Macédoniens disposent eux aussi de leurs individualités. Parmi elles, Eljif Elmas, attaquant transféré à Leipzig il y a un an et demi pour 24 millions d'euros. Elmas a joué pendant cinq ans à Naples, y côtoyant un certain Rudi Garcia.

"C'est un très bon joueur. Ce n'est pas le seul dans cette équipe de Macédoine du Nord, il y en a d'autres comme Elis Bardhi (le capitaine de la sélection, un milieu offensif évoluant en Turquie NDLR), Ezgjan Alioski (ancien arrière gauche de Leeds)", explique notre sélectionneur.

"On se méfie de cette équipe qui a des atouts. C'est une équipe qui pratique un jeu direct, qui met la pression, qui gagne beaucoup de duels et essaye de profiter des erreurs de l'adversaire, il ne faudra rien donner, être à notre meilleur niveau. Ce n'est pas un hasard s'ils font des résultats : c'est une équipe solide, avec quelques individualités de qualité", conclut l'entraîneur français. Aux Diables de ne pas tomber dans le piège de Skopje.