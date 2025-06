Le plus jeune joueur pro du football belge sur le départ d'Anderlecht ? Il n'est pas insensible à l'intérêt étranger

Hier, on apprenait déjà que Jayden Onia Seke, jeune talent du centre de formation d'Anderlecht (Neerpede), était dans le viseur de l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais serait très intéressé par l'attaquant belge, et ce dernier ne serait pas insensible à l'idée d'un départ.

Jayden Onia Seke reste à ce jour le plus jeune joueur ayant évolué dans le football professionnel belge. Il a fait ses débuts il y a presque un an avec les RSCA Futures et a depuis disputé onze autres rencontres en Challenger Pro League.

Anderlecht veut gérer prudemment ce très jeune talent — il n’a eu 16 ans que le mois dernier —, mais le club pourrait bien le perdre au profit de l’Ajax Amsterdam.

Le jeune talent d'Anderlecht Jayden Onia Seke pas insensible à l'intérêt de l'Ajax

Selon La Dernière Heure, le joueur serait séduit par un transfert aux Pays-Bas, dans la lignée de Rayane Bounida ou Ethan Butera, eux aussi passés de Neerpede à l’Ajax.

Onia Seke est encore lié à Anderlecht pour deux saisons. Si l’Ajax veut réellement l’attirer, il faudra donc trouver un accord avec le club bruxellois, qui n’aurait pas l’intention de faire des concessions facilement.

Un départ si tôt serait une perte pour Anderlecht, qui n’a pas encore pu voir son joyau évoluer avec l’équipe première. S’il reste, on le suivra de près la saison prochaine en Challenger Pro League.