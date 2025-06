🎥 La grosse frustration de Kylian Mbappé sur l'arbitrage après la défaite de la France contre l'Espagne

Au terme d'une rencontre spectaculaire, la France a été défaite en demi-finale de Ligue des Nations, par l'Espagne. Kylian Mbappé n'a pas compris la décision de Michael Oliver de ne pas attribuer une minute de temps additionnel supplémentaire.

La demi-finale de Ligue des Nations entre l’Espagne et la France a livré un spectacle haletant, ce jeudi soir à Stuttgart. La Roja a finalement validé son ticket pour la finale, où elle retrouvera le Portugal. Les Bleus, de leur côté, affronteront l’Allemagne pour la troisième place.

On pensait la rencontre pliée lorsque, peu avant l’heure de jeu, Pedri inscrivait le 4-0 au terme d’une superbe action collective qui plaçait l’Espagne sur orbite.

Mais c’était sans compter sur la résilience de la France, revenue à 4-1, puis à... 5-4 dans le temps additionnel. Les Tricolores ont même eu une dernière occasion d’égaliser, mais le coup franc de Rayan Cherki, très en vue, a cette fois été mal négocié.

Les Bleus et Mbappé frustrés par le temps additionnel

Au terme des cinq minutes de temps additionnel, l’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a sifflé la fin du match — au grand dam de l’équipe de France et de son capitaine, Kylian Mbappé.

L’attaquant du Real Madrid estimait que l’arbitre anglais aurait dû laisser jouer plus longtemps, le quatrième but français étant tombé pendant le temps additionnel, et une simulation espagnole ayant fait perdre une trentaine de secondes, non compensées ensuite.

À la fin du match, Mbappé est allé voir l’arbitre, a pris sa main pour lui montrer sa montre, avant de faire part de sa frustration au micro de TF1. "Je ne veux pas passer pour un rageux, mais dans le temps additionnel, il faut prendre en compte le temps de jeu effectif. Si l’arbitre annonce cinq minutes, on doit jouer cinq minutes, et ça n’a pas été le cas." Michael Olivier, lui, estimait que le compte était bon.