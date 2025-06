Pas Anderlecht, ni Charleroi : voici le surprenant adversaire que la RAAL va accueillir pour inaugurer son nouveau stade

La RAAL La Louvière inaugurera son nouveau stade le 28 juin. Si les noms de la Juventus, d'Anderlecht et de Charleroi avaient été cités pour un premier match de gala, l'adversaire finalement trouvé par les Loups est loin d'avoir un nom aussi ronflant.

Le nouveau stade de la RAAL La Louvière est prêt ! Il sera inauguré le 28 juin prochain à l'occasion d’une première rencontre amicale, avant d’accueillir les Loups en Jupiler Pro League.

Pour ce match de gala, le président Salvatore Curaba espérait évidemment attirer un nom prestigieux. La Juventus avait été évoquée, un adversaire qui aurait fait plaisir à la large communauté italienne de la région.

Il n’en sera finalement rien, et le président de la RAAL avait ensuite déclaré que recevoir Charleroi aurait constitué un joli clin d’œil à l’histoire de La Louvière et à sa région. Mais les Carolos disputeront un amical au RAEC Mons la veille avec une équipe mixte D1 ACFF-JPL, et n’enchaîneront donc pas deux matchs en deux jours.

La RAAL inaugurera son nouveau stade contre... Differdange

Par la suite, le promu en Jupiler Pro League a été proche de trouver un accord avec le Sporting d’Anderlecht. Là encore, les discussions n’ont pas abouti et le club a dû se tourner vers une autre option.

Après plusieurs semaines de recherche, la nouvelle est tombée : c’est Differdange, champion du Luxembourg et qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, qui viendra défier la RAAL dans le nouveau Tivoli.

Ce ne sera toutefois pas le tout premier match disputé dans la nouvelle enceinte. Le 21 juin, l’équipe U23 de la RAAL affrontera le noyau A de Frédéric Taquin lors d’une rencontre test, organisée pour vérifier la sécurité, précisent nos confrères de la Dernière Heure. Le 28 juin, avant le duel face à Differdange, l’équipe féminine de la RAAL affrontera celle du Sporting d’Anderlecht, vice-championne de Belgique.