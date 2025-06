Le Standard a conclu un accord personnel avec une potentielle première recrue, mais...

Le Standard n'a pas encore annoncé son premier transfert de l'été, mais a bien avancé sur plusieurs dossiers. Les Rouches ont conclu un accord personnel avec une potentielle première recrue, qui doit désormais s'arranger avec son club.

Depuis l’arrivée de Pierre François et Marc Wilmots, le Standard a progressé sur plusieurs dossiers importants en ce début de mercato estival. Malgré ces avancées, aucune arrivée officielle n’a encore été annoncée.

L’actualité principale de la semaine concerne Ivan Leko, dont le départ vers La Gantoise a été confirmé ce mercredi. Son successeur n’est pas encore désigné, mais Karel Geraerts apparaît comme le favori pour reprendre les rênes de l’équipe.

Côté joueurs, le Standard n’a pas encore obtenu la signature d’Axel Witsel. Le milieu de terrain souhaite d’abord disputer la Coupe du monde des clubs avec l’Atlético de Madrid avant de prendre une décision concernant son avenir.

Le Standard a un accord personnel avec Thomas Henry, mais...

En parallèle, le club liégeois a bien avancé sur un autre dossier offensif. Thomas Henry, actuellement sous contrat avec le Hellas Vérone et prêté cette saison à Palerme, pousse pour rejoindre Sclessin. Il arrive en fin de contrat dans un an et manifeste clairement son envie de signer.

Un accord personnel a déjà été trouvé entre le Standard et l’attaquant français de 30 ans, autour d’un contrat de trois saisons. Reste maintenant à s’entendre avec le Hellas Vérone, à qui appartient encore le joueur.

Le club italien avait initialement promis de libérer Henry de son contrat, avant de faire machine arrière face à l’intérêt croissant autour de lui. Des discussions devront donc se poursuivre, mais le Standard est prêt à accueillir l’ancien buteur de Louvain librement, en tant que première recrue de l’été.