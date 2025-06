Coup dur pour Vincent Kompany : un cadre semble sur le départ !

Leroy Sané pourrait quitter le Bayern pour rejoindre la Turquie. Le joueur de 29 ans a reçu une proposition de Galatasaray.

Leroy Sané semble se diriger vers un départ du côté du Bayern Munich. Le joueur a refusé une offre de prolongation du club allemand, selon les journalistes Philipp Kessler et J. C. Menzel López.

Vincent Kompany apprécie l'ancien Citizen pour sa régularité avec les Bavarois. L'ailier droit est moins fragile que d'autres joueurs comme Kingsley Coman et Serge Gnabry.

De plus, ses qualités offensives, comme ses sprints et ses retours incessants, sont également saluées par le tacticien belge. Sané est apprécié en Bavière et un départ serait donc une grosse perte pour le champion en titre de Bundesliga.

Leroy Sané en route vers Galatasaray ?

Le natif d'Essen pourrait décider de rejoindre la Turquie. Galatasaray a envoyé une proposition de contrat à l'attaquant, selon l'expert mercato Fabrizio Romano. L'ancienne équipe de Dries Mertens aimerait également garder Victor Osimhen, ce dernier jouissant cependant d'un intérêt concret d'Al-Hilal.

Le club de Süper Lig attend désormais de recevoir une réponse de la part des deux joueurs. Les prochains jours, voire semaines, devraient nous permettre d'en savoir plus sur la situation.