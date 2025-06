Voici pourquoi le Standard de Liège ne sera finalement pas vendu aux enchères !

Le Standard de Liège n'était pas lié à la vente aux enchères qui avait lieu à New York à 16 heures. Le club liégeois est indépendant de cette dernière et les contrats sont enfin signés.

Josimar a récemment dévoilé qu'une vente aux enchères publique avait lieu ce jeudi à 16h00 (heure en Belgique). Cette dernière se tenait dans les bureaux du cabinet Cadwalader, Wickersham & Taft LLP. Toutes les actions de 777 Partners dans l'entreprise Nutmeg Acquisition LLC devaient être mises en jeu. Sudinfo explique que c'est un package global de tous les clubs qui étaient en vigueur et non uniquement du club liégeois.

Mais il était donc logique de se poser la question de savoir si le club faisait partie de cela ? Le Standard, contrairement à d'autres équipes de l'ancienne galaxie 777 Partners, était déjà engagé dans un processus de vente.

Il n'en serait finalement rien selon les Américains. La conclusion de la vente des actions détenues par A-CAP à la SDL Holding n'est en aucune façon liée à cette vente aux enchères.

Le Matricule 16 est donc resté calme et n'a pas communiqué sur ce dossier. La raison ? Il préférait attendre la conclusion du processus de vente des actions du club entre A-CAP et la SDL Holding.

Les avocats d'A-CAP et du Standard ont finalisé la rédaction des contrats, envoyés ce matin, et la signature des documents sera retournée cet après-midi. Le Standard s'apprête maintenant à officiellement annoncer l'augmentation de capital, l'apurement des dettes et la vente des actions, avant d'intégrer de nouveaux investisseurs, avec lesquels Giacomo Angelini poursuit des négociations.