Un binational est clair : il ne représentera pas la Belgique !

Ngal'ayel Mukau a mis fin aux rumeurs concernant sa volonté de finalement jouer pour la Belgique. L'international congolais révèle pourquoi il ne s'était pas présenté lors du rassemblement des Léopards.

En novembre dernier, Ngal’ayel Mukau intégrait pour la première fois le groupe de la République démocratique du Congo. Cette trêve lui avait permis de disputer deux rencontres officielles (qualification Coupe d’Afrique). Quelques mois plus tard, en mars, il était de nouveau dans la liste pour deux matchs amicaux, mais il n’a cette fois disputé aucun d’entre eux.

Alors que son choix semblait donc définitivement acté, une nouvelle rumeur a surgi il y a quelques jours. Le milieu défensif ne s’était pas présenté au rassemblement de son pays d’origine. La sélection nationale avait donc annoncé "prendre la décision de mettre de manière anticipée à toute éventualité de retour du joueur dans le groupe pour cette période internationale". La fédération a expliqué qu’elle appliquera les dispositions disciplinaires prévues par le règlement intérieur. Remplissant toujours les conditions pour devenir un Diable Rouge, beaucoup ont alors cru à un revirement de situation.

Il n’en sera finalement rien. L’international congolais de 20 ans s’est exprimé à propos de cette affaire dans une story publiée sur son compte Instagram. L’ancien Malinois a mis fin aux spéculations.

Ngal’ayel Mukau a choisi la RDC 🇨🇩

Une simple blessure est à l’origine de son absence : "Après avoir ressenti une gêne à la cheville lors de notre dernier match de championnat contre Reims, j’ai passé des examens et consulté un spécialiste. Le médecin du LOSC était en communication directe avec le médecin de l’équipe nationale congolaise à ce sujet."

"J’ai rempli toutes mes obligations médicales et j’ai même eu un rendez-vous de suivi. Il est clair que j’ai priorisé ma santé et suivi les conseils des experts. Malheureusement, malgré cette communication claire et les avis médicaux, de fausses déclarations ont été faites à propos de ma disponibilité pour la sélection. Je n’accepterai jamais qu’une injustice vienne ternir mon image. Je tiens à rassurer notre peuple de mon engagement à représenter le Congo avec fierté. Concentrons-nous sur les faits, pas sur la fiction", conclut-il.