Il fait déjà beaucoup parler : voici le nouveau logo du Daring Brussels, ex-RWDM !

L'information, d'abord révélée jeudi soir par des groupes de supporters avant d’être confirmée dans les médias, a eu l’effet d’une bombe.

John Textor, président d’Eagle Football Holdings Limited, a décidé de changer le nom et le logo du RWDM. Il faudra désormais dire Daring Brussels, un nom qui fait référence au Matricule 2.

Cette décision passe très mal du côté des supporters molenbeekois, qui comptent tout faire pour dénoncer ce qu’ils appellent une nouvelle "Textorerie". Une pétition a déjà été lancée pour tenter de faire machine arrière.

Supporters van andere clubs in Belgie en het buitenland, steun ons en laten we tenminste proberen de zaken alsnog te doen veranderen

Supporters d'autres clubs en Belgique et à l'étranger, soutenez-nous et essayons au moins de faire changer les choses#RWDMhttps://t.co/6HBmhUHSMr