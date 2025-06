Le premier renfort du Club de Bruges ? Un profil inattendu en approche

Le Club de Bruges serait proche d'un accord avec Hanovre 96 pour Nicolò Tresoldi. L'attaquant de 20 ans pourrait renforcer le secteur offensif.

Du côté de Bruges, l'été commence à peine que ça s'agite déjà dans les bureaux. Nous en avions déjà parlé il y a quelques semaines. Un nouveau visage pourrait bientôt débarquer au Jan Breydel. Dans l’ombre, les négociations s’accélèrent.

La situation en attaque pousse à bouger. Ferran Jutglà semble prêt à faire ses valises, Gustaf Nilsson peine à convaincre et Romeo Vermant n’a toujours pas signé sa prolongation. Le Club de Bruges cherche donc un renfort capable de changer la donne rapidement.

Accord trouvé ?

Selon Sky Sports, un accord aurait été trouvé avec Hanovre 96, en Allemagne. Le nom ? Nicolò Tresoldi, 20 ans et six buts cette saison en deuxième division. Le Club paierait entre 7 et 8 millions pour l’attirer.

Encore peu connu, Tresoldi attire pourtant l’attention. À 20 ans, il incarne un profil jeune, prometteur, dans la lignée des paris récents du club. Bruges semble miser sur le potentiel plutôt que sur l'expérience.

Reste à voir si l'Allemand confirmera les attentes. Un renfort discret sur le papier, mais qui pourrait bien créer la surprise la saison prochaine.