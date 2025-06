Personne ne l'avait vu venir : la direction de Tottenham prend une décision choc qui laisse les fans sans voix

L’ambiance était étrange en cette fin d’après-midi à Londres. Quelque chose flottait dans l’air, comme un mélange de déception et d’amertume. Les supporters des Spurs affichaient un mélange d’incrédulité et de fatigue.

Pourtant, tout n’avait pas été sombre. Il y a à peine un mois, Tottenham soulevait la Ligue Europa après une victoire 1-0 contre Manchester United à Bilbao. Un moment fort, presque irréel. Le premier trophée du club depuis 17 ans.

Mais le rêve européen ne cachait plus la réalité du championnat. En Premier League, les Spurs ont chuté, terminant à une humiliante 17e place. Une saison cauchemar, la pire de leur histoire.

La sentence est tombée : Ange Postecoglou est licencié après seulement deux saisons. Un choix dur, dicté par les chiffres et la pression. Le football ne pardonne pas les fausses notes, même aux chefs d’orchestre les plus inspirés.

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties.