Philippe Clement voit le positif après le partage face à Courtrai : "Nous avons un titulaire supplémentaire"

Le Club de Bruges a été contraint au partage au Stade des Eperons d'or dimanche soir.

Charles De Ketelaere a obtenu sa première titularisation dans la compétition après quelques bons remplacements - y compris la semaine dernière à Anderlecht.

Et il a fait un excellent travail. Avec beaucoup de hargne dans les duels, une bonne vision de jeu et quelques bonnes actions quand c'était nécessaire. Il a forcé Jakubech à faire un grand arrêt, sinon il aurait pu inscrire lui-même le but de la victoire. "J'ai donné un coup de pied un peu trop centré, dommage. Ça aurait été génial de pouvoir marquer ici."

De Ketelaere peut se souvenir longtemps de ses excellents débuts : "Je suis heureux des opportunités que j'ai, je fais tout pour cela et je veux jouer chaque match. Je me sens aussi très bien au sein du groupe."

L'entraîneur de Bruges, Philippe Clement a également complimenté son joueur : "Un grand bravo à Charles. Nous avons maintenant un titulaire supplémentaire avec lui. C'est aussi important."