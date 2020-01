En quête de points, le Cercle fait un geste à ses supporters avant le déplacement crucial à Eupen

Samedi prochain, la lanterne rouge de Jupiler Pro League se déplacera au Kehrweg pour y affronter Eupen.

Bon dernier du championnat, le Cercle Bruges disputera une rencontre très importante dans la lutte pour le maintien samedi prochain du côté d'Eupen. Afin d'avoir le plus de soutiens possibles, les Vert et Noir ont décidé d'offrir gratuitement des tickets aux supporters.

"Lors des deux derniers matchs à la maison (défaites 1-2 contre l'Antwerp et Anderlecht), le Cercle n'a pas obtenu ce qu'il aurait dû mériter, mais contre Eupen, les Vert et Noir veulent prendre leur revanche. Et cela devrait fonctionner avec nos supporters. C'est pour cela que notre équipe, staff et joueurs compris, demandent aux supporters de venir nombreux à Eupen pour soutenir le Cercle. Pour avoir autant de supporters que possible, le Cercle fait un geste en offrant gratuitement des tickets pour le match et le transport gratuit!", a communiqué le club.