Un arrière gauche de MLS se rapproche d'Anderlecht

Après le latéral droit Murillo, le Sporting pourrait également aller chercher un latéral gauche en MLS et dans le même club que le Panaméen.

Michael Murrilo, arrivé en provenance des New York Red Bulls, avait lancé le mercato du Sporting d'Anderlecht, fin décembre, un autre joueur du club new-yorkais pourrait le conclure. Selon les informations du média américain SBI Soccer, Kemar Lawrence devrait être l'arrière gauche que recherche le Sporting.

International jamaïcain (55 caps, trois buts), le gaucher avait rejoint les Etats-Unis en 2015, depuis il a disputé 146 rencontres avec les New York Red Bulls, pour cinq buts et dix assists. Si elle se confirme, son arrivée devrait coûter un peu plus d'un million d'euro au Sporting.