Selim Amallah : "Les équipes qui affrontent le Standard donnent toujours le maximum"

Ce vendredi, le Standard se déplacera au Stade des Éperons d'or pour affronter Courtrai lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard a bien débute l'année 2020 avec deux succès de suite. "Je suis satisfait de ce que nous faisons actuellement. Nous venons de prendre six points sur six. De plus, ce n'était pas des rencontres évidentes mais nous y sommes parvenus, c'est le plus important", confie Selim Amallah en conférence de presse d'avant-match.

"Les équipes viennent chez nous en fermant boutique, et cela nous met parfois en difficulté. Mes statistiques ? Je n'y fait pas attention, je ne suis pas fixé sur les chiffres. Je pense à l'équipe d'abord et le reste suivra", a expliqué l'international marocain auteur de neuf buts et trois passes décisives cette saison avec les Rouches.

Vendredi en ouverture de la vingt-quatrième journée de Jupiler Pro League, le Standard ira affronter Courtrai. "Ce sera compliqué car c'est un déplacement difficile. Puis les équipes qui affrontent le Standard donnent toujours le maximum. Il faudra essayer de ne pas encaisser et de mettre les buts qu'il faut pour l'emporter", a conclu le joueur âgé de 23 ans.