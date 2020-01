"J'ai accumulé l'expérience nécessaire ces dernières années" : Vossen veut marquer des buts à Zulte

L'attaquant limbourgeois a choisi une nouvelle destination et justifie son choix.

"Je veux revenir jouer et m'amuser à nouveau. Zulte Waregem est un club ambitieux qui m'a séduit. J'espère avoir fait le bon choix ici", a déclaré Jelle Vossen dans une première interview pour Essevee TV. .

"Je veux marquer des buts, mon placement a toujours été ma meilleure caractéristique. J'espère pouvoir aller en finale de Coupe", a déclaré le Limbourgeois 30 ans, qui pourrait également fêter son anniversaire en mars... Lors de la finale. "Ce serait un joli cadeau d'anniversaire."

"J'ai accumulé l'expérience nécessaire ces dernières années. J'espère contribuer au sein du groupe et inclure tout le monde dans une dynamique positive. Après toutes les années passées au Cercle et au Club, je me sens bien et espérons que nous pourrons construire quelque chose ici."