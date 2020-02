🎥 Manchester City tombe à Tottenham, Bergwijn décisif dès ses débuts !

L'affiche comptant pour la 25e journée de Premier League opposait José Mourinho et Pep Guardiola, deux monuments. City pouvait en cas de victoire, se distancer de Leicester City au cassement.

Le Mou' alignait Alderweireld en défense centrale et laissait Vertonghen sur le banc, alors que KDB était bien au poste dans le onze Citizen. La partie débutait par un round d'observation. De Bruyne alertait Lloris à la 25e d'une frappe à distance, bien captée par le portier tricolore. L'incontournable Kun Agüero offrait la plus grosse occasion de la période deux minutes plus tard. Bien lancé comme souvent, il évitait Alderweireld avant d'enchainer une frappe qui touchait le poteau des Spurs.

City obtenait un pénalty suite à une faute d'Aurier sur Sergio Agüero, une décision validée par la vidéo. Gundogan se chargeait de transformer (40e) mais Lloris était à la parade pour arrêter le tir. Dans les arrêts de jeu, Agüero trouvait à nouveau le poteau de Lloris bien servi par Sterling, ce qui sonnait la fin d'une première période animée mais sans but.

Après la pause, Gündogan manquait une grosse occasion d'entrée de jeu avant que Zinchenko écope d'un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion (60e). La tuile pour City qui encaissait trois minutes plus tard. C'est Bergwijn, le nouveau venu, qui ouvrait son compteur but avec les Spurs suite à un superbe enchaînement contrôle poitrine et frappe.

STEVIE BERGWIJN !!!!



I have never filmed a goal before. Bergwijn on debut from the front row is a good way to do it!@SpursOfficial #COYS #THFC pic.twitter.com/NftysRLcoJ — Judd Goldstein (@juddgoldstein) February 2, 2020

Dix minutes plus tard, Tottenham faisait le break en doublant la mise grâce à Heung-Min Son.

City restait sans voix et manquait de précision en zone offensive à l'image des tentatives de De Bruyne ou encore Gabriel Jesus. Le Belge s'offrait encore une belle occasion à la 89e mais la claquette de Lloris venait repousser sa tentative.

Avec cette défaite, City voit Liverpool prendre 22 points d'avance en tête du championnat alors que les Spurs réalisent une belle opération dans la course à l'Europe.