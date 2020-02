Saelemaekers est prêt pour ses débuts dans le légendaire San Siro: "Ca donnera la chair de poule"

Alexis Saelemaekers a effectué un transfert remarquable vers l'AC Milan. L'ailier évoluera aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Et il l'attend avec impatience.

Dans une interview sur le site du club, il a immédiatement déclaré ce que les fans pouvaient attendre de lui. "Chaque semaine, je donne le maximum à l'entraînement et pendant les matchs, je veux montrer que je veux toujours gagner. Je vais me battre pour aider le club."

L'homme a qui il veut distiller des assists s'appelle Zlatan Ibrahimovic, une icône. "J'ai rêvé de jouer pour ce club mythique. Chaque joueur devrait être inspiré par sa mentalité et son désir de gagner chaque semaine. Je m'inspire beaucoup de lui, je l'admire vraiment", a-t-il déclaré à propos de son coéquipier suédois.

Aujourd'hui, il pourra peut-être déjà faire ses premières minutes dans le légendaire San Siro puisqu'il a été repris pour le match contre Vérone. "Ce sera un grand moment. Marcher dans ce stade et me tenir sur le terrain pour tous ces supporters, ça me donnera la chair de poule."