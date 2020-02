Nouveau règlement pour les gardiens de but

La Fédération belge a confirmé ce lundi soir l'application d'une mise à jour effectuée par la FIFA concernant les gardiens de but.

A partir de ce jour, le règlement sera quelque peu différent pour les portiers. En situation de séance de tirs au but, les gardiens écopaient d'une carte jaune s'ils venaient à quitter trop rapidement leur ligne de but. La FIFA a annoncé ce lundi que ce règlement n'est plus d'actualité.

Dans un communiqué, la Fédération belge a confirmé qu'elle intérorisait ces nouvelles règles : "C’est une loi qui est de vigueur en cas de penalties faisant partie d’une séance de tirs au but à la fin d’un match. Si un gardien quitte sa ligne trop rapidement obligeant le tir au but à être exécuté à nouveau, un carton jaune n’est plus automatiquement adressé. La mise à jour de la loi ne s’applique pas aux penalties accordés pendant le match classique", peut-on lire sur leur site officiel.