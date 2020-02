Bonne nouvelle pour Bruges? "Je ne me vois pas jouer pour une autre équipe"

Auteur d'un excellent début de saison, avec sept buts et quatre assists, Krépin Diatta espère continuer sur sa lancée en 2020.

Mais les stats ne comptent pas pour Krépin Diatta. "Le plus important c'est le titre. Ça m'apportera quoi si je marquais 20 buts d'ici la fin de la saison et que nous ne gagnons pas le tite?", insiste le Sénégalais aurpès du Laatste Nieuws.

Et si Krépin Diatta voit grand pour le Club cette saison, il voit aussi son avenir s'y écrire pour une longue période. "Je ne vois pas pourquoi je ne jouerais pas à Bruges la saison prochaine. Le Club a déjà tant fait pour moi. En ce moment, je ne me vois tout simplement pas jouer pour une autre équipe." Un discours qui devrait séduire les supporters et la direction brugeoise.