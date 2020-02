"Nous verrons qui sont les guerriers", la petite pique de Diatta à Lamkel Zé

Il y a eu beaucoup d'euphorie par la suite parmi les joueurs de Bruges, et le Club a mis en ligne sur son site web une vidéo résumé de cette rencontre avec des images exclusives.

L'une d'elles montre la joie de Krépin Diatta après le match, et ce dernier n'a pas pu s'empêcher de taquiner Lamkel Zé en disant : "Nous allons voir qui sont les guerriers maintenant"

Une réponse au joueur anversois suite à ses frasques sur les réseaux sociaux, avant la rencontre, ce qui a eu le don de motiver les Blauw & Zwart.

This is our JUNGLE! 👏 pic.twitter.com/Z5hy96KXlE