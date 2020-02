Benito Raman, un candidat toujours plus sérieux à une place dans les 23?

Axel Witsel, Thorgan Hazard, Sebastiaan Bornauw, Dedryck Boyata... les Belges qui brillent en Bundesliga ne manquent pas, mais de tous, c'est peut-être Benito Raman qui s'exprime le plus fort, comme il l'a confirmé, mardi soir, en qualifiant les siens de maîtresse manière en Coupe d'Allemagne.

On aurait pourtant bien du mal à croire que Benito Raman avait quitté le Standard par la petite porte, il y a deux ans et demi. Pas franchement indispensable à Sclessin, le Gantois avait rejoint le Fortuna Düsseldorf en août 2017. Et ce choix a profondément donné une autre dimension à sa carrière.

Deux saisons de feu avec le Fortuna

Brillant en D2 allemande, il a d’abord largement contribué à ramener le Fortuna parmi l’élite du football allemand. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a aussi cartonné en Bundesliga. Dix buts et quatre assists la saison dernière, Benito Raman ne s’est pas contenté de découvrir les sommets en Allemagne, il les a illuminés.

21 buts, 8 assists: le bilan de Benito Raman en deux saisons avec le Fortuna Düsseldorf.

Avec deux conséquences directes : un transfert gagné vers Schalke 04 et une première sélection, en septembre, chez les Diables Rouges. Six mois plus tard, le rêve continue de s’écrire en majuscule pour l’attaquant belge. Freiné par une blessure en début de saison, juste après sa toute première cap en équipe nationale, Benito Raman a d'abord semblé marquer le coup.

Toujours plus décisif avec Schalke

Mais il a très vite retrouvé les sensations qui en avaient fait une pièce maîtresse du Fortuna Dusseldorf. Avec ses quatre buts et ses quatre assists (au cours des dix derniers matchs de championnat auxquels il a participé), l’ancien Rouche contribue à faire de Schalke 04, sixième de Bundesliga, un candidat aux places européennes.

De quoi séduire Roberto Martinez? Les places seront évidemment chères pour l’Euro 2020. Et avec le talent offensif qui garnit notre équipe nationale, ça risque de se bousculer au portillon quand le sélectionneur devra faire ses choix et déterminer les 23 qui participeront à l'Euro. Mais, s’il continue sur la lancée qui est la sienne à Gelsenkirchen, Benito Raman aurait certainement tort de ne pas y croire...