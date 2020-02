Zulte Waregem aurait-il atteint la finale de la Coupe avec Vossen? "Je dois être honnête, j'ai souvent pensé à lui pendant le match"

Le Club de Bruges a éliminé Zulte Waregem et atteint donc la finale de la Coupe de Belgique. L'Essevee n'a pas pu compter sur Jelle Vossen, qui n'était pas autorisé à jouer contre ses anciennes couleurs. Aurait-il pu faire la différence?

En tout cas, c'était frappant: Zulte Waregem a raté un certain nombre d'occasions mercredi soir qu'un attaquant comme Jelle Vossen aurait pu mettre au fond. Larin aurait pu mieux faire et planter deux buts tandis qu'Oberlin aurait dû se montrer plus dangereux.

"J'ai pensé à Jelle Vossen à plusieurs reprises, oui", a ensuite déclaré Francky Dury. "Je ne veux pas relancer la polémique ou en parler, car ce serait idiot pour moi. Mais je dois être honnête: j'ai souvent pensé à lui."

Dommage de ne pas avoir pu jouer

Vossen était présent au Regenboogstadion. "Bien sûr on pense à moi parce que j'ai marqué deux fois le week-end dernier. Cela grossi donc les choses. Dommage de ne pas avoir pu jouer. Eh bien, cela aurait été un match très spécial pour moi de toute façon. C'est assez étrange qu'après 4,5 ans je sois ici pour regarder un match face à mes anciens coéquipiers gens qui sont devenus mes amis", a conclu Vossen.