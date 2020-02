Alexis De Sart "triste" pour son frère après l'élimination de Courtrai en Coupe de Belgique

Les deux frères s'affrontaient jeudi soir en demi-finale retour pour une place en finale face au Club de Bruges. L'Antwerp s'est imposé grâce à un penalty de Refaelov.

La demi-finale retour entre Courtrai et l'Antwerp en Coupe de Belgique a opposé deux frères et l'un des deux devait forcément vivre l'élimination. C'est finalement Julien De Sart et Courtrai qui ont pris la porte après avoir perdu par le plus petit écart (0-1).

Alexis De Sart, heureux de la qualification, aura une pensée pour son frère. "Une petite part de moi est triste pour lui. On savait que seulement l'un de nous deux pourrait aller en finale", a-t-il confié au micro de RTL Sport après la rencontre.

"On est tous les deux contents quand l'un des deux réussit. Il nous supportera contre Bruges en finale."