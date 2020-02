Florent Stevance prêt à disputer le derby liégeois

Ce samedi soir, choc au programme avec un derby liégeois opposant le RFC Seraing au FC Liège pour le compte de la 21ème journée de D1 Amateurs.

Florent Stevance n'avait pas disputé le match aller entre Seraing et le FC Liège car il venait d'être papa pour la première la fois la veille du match. "J'ai préféré passer le match car c'était pour un merveilleux moment, la naissance de ma petite fille. Mais je serai de la partie ce week-end", prévient le Français avant de poursuivre. "J'ai connu des gros derbys, le plus important c'est de se focaliser sur le terrain et de ne pas faire attention à ce qui se passe autour. Nos victoires au Lierse et à Winkel prouvent que nous sommes sur la bonne voie", explique le Métallo.

Le buteur âgé de 31 ans évoque également le duo Emilio Ferrera-Marc Grosjean."Les cartes ont été redistribuées depuis l'arrivée des deux coachs. Tout le monde se donne à fond et ils nous apportent beaucoup de choses. Je pense que tous les joueurs adhèrent. Cela se voit à l'entraînement et durant les matchs. Je reprends beaucoup de plaisir et j'apprends beaucoup de choses encore à mon âge", souligne l'ancien joueur du Sporting de Charleroi.

Le RFC Seraing ne perd pas de vue l'objectif initial, faire partie du top 4 et ainsi disputer les playoffs. "C'est sûr que c'est notre objectif. Deinze trône en tête avec une belle avance mais on tout faire pour réduire cet écart. Puis qui sait, ils vont peut-être connaître un petit creux", a conclu Florent Stevance.