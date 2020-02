La drôle de règle entre Michel Preud'homme et Philippe Clement avant un match

Le Standard reçoit le Club de Bruges dans le choc de la 25e journée de Pro League.

La rencontre s'annonce chaude entre le Standard et le Club de Bruges dimanche (14h30). Si les Brugeois veulent prendre un peu plus d'avance au classement en vue des Playoffs 1, les Rouches auront à cœur de se rapprocher le plus possible du top 3 dans un match face à un concurrent direct pour le titre.



En conférence de presse, Philippe Clement a fait le point sur la qualification de l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique avant d'évoquer le match de dimanche.



L'entraîneur de Bruges a évoqué une règle bien spéciale qu'il a établie avec Michel Preud'homme : "Nous n'avons aucun contact la semaine avant le match mais ça nous arrive de nous parler à côté. C'est toujours spécial de jouer contre lui. J'ai passé quatre fantastiques années à ses côtés".